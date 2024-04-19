أستاذة بجامعة بنى سويف تحصد الجائزة الدولية لبرنامج woman of Africa

بنى سويف - هاني فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الدكتورة صفاء إبراهيم محمد مدرس التخاطب واضطرابات اللغة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة على الجائزة الدولية لبرنامج" woman of Africa"، والذي يدعم رائدات الأعمال المتميزات على مستوي أفريقيا بثلاث دول هي مصر والجزائر وجنوب أفريقيا.



وأوضح رئيس الجامعة، أن الباحثة اشتركت بمقترح بحث علمي يهدف إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال ريادة الأعمال والصناعات اليدوية والحرفية، وقد حاز المشروع على إعجاب من اللجنة المنظمة وتم دعم المشروع بجائزة مالية ، بالإضافة إلى منحة دراسية لمدة ثلاث شهور " اون لاين" بمعهد honoris academy بإنجلترا.



من جانبها أعربت الدكتورة صفاء إبراهيم عن أملها في إنشاء وحدة خاصة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للصناعات اليدوية والأعمال الحرفية لتوفير فرص عمل بديلة تساعد في ازدهار السوق المصري في مجال الصناعات اليدوية المصرية الأصيلة.