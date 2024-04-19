اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار

الجمعة، 19 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار وزارة التموين - أرشيفية

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