أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم العالى تصدر بيانا حول تشابه التصميمات بالطريق الدائرى مع دول أخرى

مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار

وزارة التعليم تعقد التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي"

وزارة الزراعة: علاج 9600 رأس ماشية مجانا لـ3509 من صغار المربين بالبحيرة

وزيرة التضامن: 6.8 مليون طفل يستفيدون من دعم برنامج تكافل وكرامة

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يجتمعان برؤساء المناطق لبحث استعدادات الامتحانات

ما هو العلاج الوقائي للهيموفيليا؟.. الصحة تجيب

جامعة القاهرة تعلن موافقة الحكومة على تنفيذ مشروع تطوير قصر العينى الفرنساوي

ما هو العلاج الوقائي للهيموفيليا؟.. الصحة تجيب