أحمد يعقوب: العالم يثق فى اقتصاد مصر.. والحكومة تستهدف استثمارات بـ100 مليار

كتبت - ريهام الباشا

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن توقيع 14 اتفاقية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من شأنه أن يدعم تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب نقل الخبرات ودعم تحول مصر إلى مركز لوجيستى دولى.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية من واشنطن مع قناة "DMC" أن العالم يثق فى اقتصاد مصر وهو ما يتضح من نتائج اجتماعات الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد، حيث يجرى نشاطا مكثفا فى اللقاءات الخاصة بوضع حلول للتحديات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن الرؤية المصرية التى يقدمها الوفد المصرى على طاولة المناقشات الخاصة لقادة الاقتصاد العالمى المشاركين فى فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى أمريكا، تعمل على دعم الجهود لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً وبإجمالى 100 مليار دولار خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وزيادة التمويلات والاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.