5 خطوط جديدة خلال الربع الأول من العام تستقبلها موانئ دبى العالمية بالسخنة

كتب مدحت عادل

استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" مشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أول سفينة تابعة للخط الملاحي China United Lines Ltd. (CULines ) الصيني ضمن الخدمات المنتظمة للخط الملاحي الذي يربط موانئ دبي العالمية بموانئ الشرق الأقصى.

ووصلت السفينة CUL YANGPUذات الحمولة بسعة 1930 حاوية مكافئة قادمة من ميناء نينغبو في الصين مروراً بموانئ شرق آسيا لتستقر في ميناء السخنة بمصر، حيث استقبل الفريق التجاري المحلي بموانئ دبي العالمية طاقم السفينة وقدم درعاً تذكارياً لقبطان السفينة احتفالاً باستقبال سفينة الخط الصيني والتي ترسو لأول مرة بميناء مصري.

ويعد وصول CUL YANGPU علامة فارقة وهامة لمحطة "دي بي ورلد" في ميناء العين السخنة، حيث يعمل الفريق المحلي على جذب المزيد من خطوط الشحن وتوسيع عمليات المحطة التي يدعمها موقعها الاستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية ذات المعايير العالمية لدعم المتعاملين.

وتخطط شركة CULines لزيادة مساراتها المباشرة من موانئ الصين إلى مصر عبر ميناء العين السخنة، من خلال تسيير رحلة أسبوعية بدءً من مايو المقبل، وستساهم الخدمة الجديدة أيضاً في تمكين التجار الصينيين من الوصول إلى الأسواق الإفريقية عبر ميناء السخنة.

وتمكنت دي بي وورلد - السخنة من جذب خمس خدمات جديدة من مشغلي الخطوط الرئيسية لمحطتها خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 مما أدى إلى تعزيز التدفقات التجارية بين مصر ومختلف الأسواق.