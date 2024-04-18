5 أماكن لازم تزورها في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شهدت محافظة بورسعيد، عدد من التغيرات بتطوير الميادين والشوارع والأسواق كما جعله قِبلة للزائرين من كافة المحافظات المصرية.

وتوجد أماكن عديدة بالمحافظة ضمن البرامج السياحية، ولكن هناك 5 أماكن أساسية ورئيسية لابد أن تزورها خلال زيارتك لمحافظة بورسعيد وهي :

1)سوق الأسماك وهو أحد الأسواق الحضارية الموجودة على مستوى الجمهورية وبه كل الأنواع من الأسماك والبحريات وتستطيع أن تشتري وتقوم بالتسوية وتأكل أيضا في السوق، ويقع في شارع الصباح بنطاق حي العرب.



2)سوق الملابس المستعملة وهو أيضا من الأسواق الحضارية للملابس، ويوجد به الماركات العالمية بأسعار مخفضة، وهو في مواجهة سوق الأسماك.

3) المعدية.. وهي وسيلة المواصلات بين ضفتي قناة السويس في محافظة بورسعيد، ولكنها أصبحت مكان للتنزه والترفيه والاستمتاع بالطبيعة الخلابة خلال عبور السفن وتحليق طائر النورس في السماء أعلى المعديات.

4) جبال الملح.. هي أحد المزارات السياحية التي توجد بمدينة بورفؤاد، وبها أحلى صور تذكارية، بالإضافة إلى عملية الاستشفاء من فوائد الملح.

5) ساحة مصر.. هي احد الأماكن السياحية الجديدة في بورسعيد بعد عملية تطوير شاملة تم تنفيذها بطول ضفة القناة الغربية، وتقع في حي الشرق أول شارع 23 يوليو.