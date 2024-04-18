4 مستندات واجب توافرها عند التقدم بطلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق.. اعرفها

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثير من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي في المركز أو الحي التابعين له لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام بمحافظة الجيزة.

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

-صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

وتتيح المراكز التكنولوجية خدمات عديدة، منها: استخراج ترخيص فتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استخراج بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم، طلب قيد اتحاد شاغلين، استخراج رخصة تشغيل مصعد.

وتضع محافظة الجيزة لائحة خاصة بأسعار التصالح على مضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام، وذلك على النحو التالي: أرجوحة 700 جنيه، استاند شيبسى 50 جنيهًا، إعلان خشب أو حديد 50 جنيهًا، أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه، أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه، باب خشب أو صاج 300 جنيه، باور صوت 500 جنيه، برميل 150 جنيهًا، ترابيزة بلاستيك 30 جنيه، ترابيزة حديد 40 جنيه، ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه.