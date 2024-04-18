28 أبريل المقبل.. لماذا يحتفل الأقباط بأحد السعف أول أسبوع الآلام؟

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببداية أسبوع الآلام هذا العام يوم 28 أبريل الجارى، ويبدأ بأحد السعف، ويعتبر بداية الأسبوع وهو الأسبوع الأخيرفى الصوم الكبير الذى صامته الكنيسة، حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام فى الكنيسة، حيث يأتى فى نهايتها.

أحد الشعانين

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد الزعف أو أحد الشعانين، وتتزين الكنائس بـ"سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، فى هذا اليوم وذلك فى تقليد سنوى وسط فرحة عارمة من الأطفال بالعيد، ويقومون فى هذا اليوم أيضا بصنع أشكال من سعف النخيل للاحتفال، بدخول المسيح إلى أورشليم كملك ليستقبله الشعب بفرح سعف النخيل، ومن هنا جاءت الفكرة والربط بين الاحتفال بالسيد المسيح واستخدام السعف، وفى ذكرى الاحتفال به.

وتتكون دورة الشعانين حسب الترتيب الطقسى من اثنتى عشر فصلا من الأناجيل تصلى قبل كل فصل منها أوشية الإنجيل بينما يصلى مرد خاص بكل فصل إنجيل عقب قراءته، ويقرأ كل فصل من هذه الفصول عند موضع معين داخل الكنيسة، له علاقة بمحتوى الفصل.

وتصلى الكنيسة القبطية دورة الشعانين 3 مرات فى السنة فى أحد الشعانين وعيدى الصليب (17 توت و10 برمهات).