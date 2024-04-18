25 أبريل.. دورة إعداد المدربين TOT باعتماد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن انطلاق برنامج إعداد المدربين في دورته الرابعة بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، يوم الخميس الموافق 25 أبريل، حتي يوم السبت، الموافق 4 مايو 2024م، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار "الجيزاوي"، إلي أن دورة إعداد المدربين عبارة عن 3 مستويات، 6 أيام تدريبية (بنظام الحضور المباشر)، وبتواجد مدرب مختلف لكل يوم تدريبي لاكتساب خبرات ومهارات كل مدرب.

وأكد رئيس الجامعة، أن الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرا إلى أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن الدورة التدريبية يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين ويستمر التدريب على مدار 6 أيام متواصلة بإجمالى 40 ساعة تدريبية، مشيرا إلي أنها الدورة الرابعة التي ينظمها المركز لبرنامج إعداد المدربين.