17ماركة سيارات وأكثر من 50 موديل انخفضت أسعارها فى مصر الفترة الماضية

كتبت أماني سمير

انخفضت أسعار السيارات مؤخراً بشكل ملحوظ بدءا من شهر مارس وحتي أبريل 2024 لحوالي 17 ماركة بمختلف فئاتهم بدءا من 150 الف وحتي 650 الف جنيه مصري ، وأبرز هذه الماركات جاءت كالآتي: ماركة سيات، ماركة نيسان " ماركة ألفا روميو، ماركة أوبل، ماركة شيفرولية، ماركة ام جي، ماركة بيجو، ماركة kgm "سانج يونج" سابقا، ماركة فورد، ماركة " ساوايست، ماركة بايك، ماركة جيتور، ماركة جاك، ماركة فولكس فاجن، ماركة فيات، ماركة ستروين، ماركة سوزوكي وكان أخر تخفيض من نصيب ماركة "تويوتا".

وينشر اليوم السابع أبرز هذه الانخفاضات لأكثر من 50 موديل بالسوق المصرية:

وشهد شهر مارس 2024 بداية موجة التخفيضات الكبري في السوق المصرية علي السيارات الآسيوية سواء "الصينية والكورية والهندية واليابانية" حيث بدأت بالسيارات الصينية ثم الكورية ثم الأوروبية وأخيرا اليابانية، وكان أول تخفيض من نصيب سيارات ساو إيست الصينية بنسبة من 8 : 10 % لطرازاتنها المختلفة تيفولي وتوريس ثم جاء تخفيض سيارات kgm الكورية "سانج يونج" سابقا بمقدار 300 ألف جنيه لطرازتها المتنوعة لنجد في نفس الشهر انخفاضا جديدا لنفس الماركة سجل في أول فئة تخفيض بحوالي 450 ألف جنيه ووصل التخفيض في أعلي فئة إلي 650 ألف جنيه

جاءت شركة المنصور لتقدم تخفيضات رسمية

غير مسبوقة علي عدة موديلات تابعة للوكالتين في مصر، ليصل التخفيض في الأسعار إلي 500 ألف جنيه في أحد الطرازات.

وكذلك سيارات "أوبل الألمانية" في مصر، تم تخفيض سعرها لتسجل الفئة الأولى السعر قبل التخفيض مليون و350 ألف جنيه وبعد التخفيض أصبح مليون و50 ألف جنيه، الفئة الثانية السعر قبل التخفيض مليون 550 ألف جنيه وبعد التخفيض أصبح مليونا و225 ألف جنيه، وسجلت أوبل جراند لاند موديل 2024 تخفيضات تتراوح ما بين 400 إلى 525 ألف جنيه خلال مارس الحالى.

وتتوالي الانخفاضات في أسعار السيارات من قبل عدد من الوكلاء لمختلف الماركات، حيث كشفت شركة المنصور وكلاء "إم جي" الصينية في مصر رسميا عن وجود انخفاض كبير في أسعار سياراتها في مصر بنسب متفاوتة بدءا من 170 ألفا وحتى 260 ألف جنيه لأعلي طراز.

وقامت شركة مودرن موتورز وكلاء سوزوكي الهندية في مصر بعمل تخفيضات علي موديلات "فرونكس" ، "وفيتارا" وصلت إلي 350 ألف جنيه .

ثم قامت شركة "دينامكس" وكلاء ماركة "فيات" الإيطالية في مصر، حيث كشفت عن تخفيض أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 300 إلى 325 ألف جنيه بدءا من شهر مارس 2024 .

وشهدت أسعار نيسان آخر موجة الانخفاضات وقبل هي. الفطر بيومين انخفاضات كبري لأربعة طرازات وهم نيسان صني و جوك وسنترا وقشقاي بتخفيض قدر من 250 ألف وحتي 350 ألف جنيه مصري.

وكان طراز " نيسان - صني " قد بلغ سعره مليون و200 ألف لدي التجار ولكن بعد التخفيض الآن نجد أن أول فئة جاءت بسعر 695,400 جنيه والفئة الثانية بسعر 726,500 جنيه والفئة الثالثة بسعر 748,000 جنيه والفئة الرابعة بسعر 761,000 جنيه .

أما طراز سنترا فقد سجل سعر الفئة الأولي 999 ألف جنيه والفئة الثانية سعر مليون و99 ألف جنيه .

وعن طراز قشقاي فقد سجل سعر الفئة الأولي سعر مليون و 406,500 ألف جنيه ، الفئة الثانية بسعر مليون و 411,500 ألف جنيه و الفئة الثالثة مليون و 477,500 ألف جنيه والفئة الرابعة مليون و 482,500 ألف جنيه .

أما طراز جوك فقد سجلت أول فئة سعر مليون و 15 ألف جنيه والفئة ثانية مليون و 115 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

وعن طراز "سيات إبيزا" فقد سجل السعر الحالي مليون و250 ألف للفئة الثانية بدلا من مليون و350 ألف جنيه بإنخفاض حوالي 100 ألف جنيه.

وسجل طراز "سيات ليون" سعر مليون و499 ألف بدلا من مليون و650 ألف جنيه بإنخفاض قدره بنحو 151 ألف جنيه.

ويأتي سعر "سيات تاراكو" الفئة الأولي بعد الخصم مليون و750 ألف جنيه بدلا من مليون و900 ألف جنيه بانخفاض قدره نحو 240 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من "تاراكو" فقد سجل السعر الحالي 2 مليون و200 ألف بدلا من 2 مليون و600 الف جنيه بإنخفاض قدر بحوالي 250 ألف جنيه.

وعن سعر السيارة "سيات أتيكا" فقد جاء السعر الحالي بقيمة مليون و750 ألف بدلا من مليون و990 ألف جنيه بإنخفاض حوالي 240 ألف جنيه .

أما سعر السيارة "سيات أرونا" بعد الخصم مليون و300 ألف جنيه وقبل الخصم مليون و395 بإنخفاض 95 ألف جنيه فقط لهذه الفئة .

وعن أسعار سيارات "ستروين" فقد انخفضت بمختلف ماركاتها انخفاضا كبيرا وصل إلى 500 ألف جنيه بسوق السيارات المصرى، جاء ذلك عقب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بتوفير السيولة الدولارية لكل من وكلاء وتجار السيارات، وإليكم الأسعار كالأتى:

سعر ستروين سى اليزيه 2024:

الفئة الأولى بسعر 890 ألف جنيه، بدلا من مليون و60 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 960 ألف جنيه، بدلا من مليون و150 ألف جنيه

ستروين سى

سعر ستروين C3 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و55 ألف جنيه، بدلا من مليون و230 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و190 ألف جنيه، بدلا من مليون و390 ألف جنيه

سعر ستروين C3 ايركروس 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و225 ألف جنيه، بدلا من مليون و440 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و370 ألف جنيه، بدلا من مليون و610 ألف جنيه

سعر ستروين C4 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و415 ألف جنيه، بدلا من مليون و725 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و600 ألف جنيه، بدلا من مليون و965 ألف جنيه

سعر ستروين C4x موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و450 ألف جنيه، بدلا من مليون و770 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و640 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون جنيه

سعر ستروين C5 ايركروس 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و700 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و90 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 2 مليون و290 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و865 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و390 ألف جنيه، بدلا من مليون و940 ألف جنيه

الفئة الرابعة بسعر 2 مليون و60 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و560 ألف جنيه



كما انخفضت أسعار سيارات "تونالى" التابعة لماركة "ألفا روميو- أبوغالى" انخفاضا جديدا خلال إبريل الجارى 2024، وقد وصل التخفيض إلى 305 آلاف جنيه بسوق السيارات المصرى، جاء ذلك عقب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بتوفير السيولة الدولارية لكل من وكلاء وتجار السيارات، وجاء سعر الفئة الأولى قبل الخصم 2 مليون و995 ألف ولعد الخصم 2 مليون و690 ألف جنيه، وقدر الانخفاض بنحو 305 آلاف جنيه، أما الفئة الثانية فقد كانت قبل الخصم بسعر 3 ملايين و250 ألف جنيه وبعد الخصم بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه، وقد الانخفاض بنحو 300 ألف جنيه مصرى

كما شهد السوق المصري انخفاض 10 طرازات صينية في مصر وهي كالاتي:

لنجد الماركات الصينية تقدم خفضا لأحد الطرازات من ماركة "بايك" وتحديدا طراز بايك X7 الذى انخفض بنحو 600 ألف جنيه مصرى.

وكان السعر قبل الانخفاض 2 مليون و350 ألف جنيه ليكون السعر الحالى هو مليون و650 ألف جنيه .

كما كشفت شركة المنصور وكيل ام جي الصينية في مصر عن تخفيضات في أسعار طرازات إم جي 5 موديل 2024 بقيمة تتراوح من 170 إلى 200 ألف جنيه لبعض الفئات، موضحين أنه في حال أي تخفيضات جديدة في الأسعار قد تحدث حتى منتصف يونيو المقيل، فإنه سيتم رد قيمة الفروقات للمستهلكين (كاش باك).

أسعار إم جي 5 موديل 2024

الفئة الأولى قبل المغيث كانت مليون جنيه وبعد التخفيض 830 ألف جنيه.

الفئة الثانية قبل التخفيض مليون و100 ألف جنيه بعد التخفيض 900 ألف جنيه.

أما ماركة جاك الصينية التابعة لشركة "القصراوى جروب" في السوق المصرية فقدً قدمت خفضا بموديلات جاك الصينية المتنوعة وهي كالأتي:





جاك JS3

انخفض سعر جاك JS3 موديل 2024 بحوالي 86 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 1.018.900 جنيه بدلًا من 1.104.900 جنيه.

جاك JS2

وشمل الانخفاض أيضا السيارة جاك JS2 حيث بلغ الانخفاض نحو 170 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 849،900 جنيه بدلًا من 1.019.900 جنيه.

جاك JS4

وأخيرا انخفض سعر جاك JS4 نحو 190 ألف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة اليوم بلغ سعرها نحو 1.089.900 جنيه بدلًا من 1.279.900 جنيه

كما خفضت مجموعة القصراوى جروب أسعار سيارات جيتور الصينية موديلات 2024 بقيم تتراوح بين 75 و110 آلاف جنيه.

جيتور X70

باتت الفئة الأولى بنحو 1.184.000 مليون جنيه، مقابل 1.259.000 مليون جنيه، بانخفاض 75 ألف جنيه، والفئة الثانية بقيمة 1.254.000 مليون جنيه، بدلا من 1.349.000 مليون جنيه، بتراجع 95 ألف جنيه.

جيتور X70 Plus

انخفضت أسعار السيارة جيتور X70 Plus التى تقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات، إلى 1.449.000 مليون جنيه، مقابل 1.539.000 مليون جنيه، بتراجع 90 ألف جنيه.

جيتور X90 Plus

وتراجعت أسعار السيارة جيتور X90 Plus، وباتت بنحو 1.734.000 مليون جنيه، مقارنة مع 1.844.000 مليون جنيه، بتراجع 110 آلاف جنيه.

جيتور DASHING

انخفضت أسعار الفئة الأولى إلى 1.394.000 مليون جنيه، مقابل 1.489.000 مليون جنيه، بتراجع 95 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 1.494.000 مليون جنيه، مقارنة مع 1.589.000 مليون جنيه، بنفس قيمة تراجع الفئة الأولى.

وقدمت الشركة فئة جديدة من السيارة جيتور DASHING بسعر 1.659.000 مليون جنيه.

وكانت ماركة تويوتا هي من قدمت أحدث تخفيض بدءا من 175 ألف وحتي 250 ألف جنيه لطراز " كورولا " لتسجل حاليا الفئة الاولي سعر مليون و 300 ألف بدلا من مليون و475 ألف بخفض 175 ألف جنيه ، أما الفئة الثانية فقد سجل السعر الحالي مليون و 390 ألف بدلامن مليون و 640 ألف ، بخفض 250 ألف جنيه

، أما الفئة الثالثة سجل السعر الحالي مليون و 500 ألف جنيه بدلا من مليون و 750 ألف جنيه بخفض قدر بنحو 250 ألف جنيه ايضا ، أما الفئة الرابعة سجلت سعر مليون و 600 الف بدلا من مليون و 800 ألف بخفض 200 ألف جنيه واخيراً الفئة الخامسة سجلت سعر بيع حالي مليون و 650 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه أيضا .

يذكر أن موجة التخفيضات التي يشهدها قطاع السيارات في مصر منذ مارس 2024 سببها هو تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوفير السيولة الدولارية لمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع مستلزمات الإنتاج.