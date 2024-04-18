13 معلومة عن مشروع الوحدات البيئية فى قرية الغرقانة بمحمية نبق

كتبت منال العيسوى

وزارة البيئة خلال السنوات الأخيرة بدأت رحلة ملهمة لتطوير المحميات الطبيعية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بتنفيذ أنشطة وخدمات بها، بالتوازى مع إشراك حقيقى للمجتمعات المحلية للمحميات فى عملية التطوير، باتاحة الفرصة لتقديم موروثاتهم الثقافية وتقاليدهم ومنتجاتهم المحلية للحفاظ عليها، الأمر الذى يوفر فرص عمل لهم وعائد اقتصادى وثقافى، وآخرها ما أعلنته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من وضع الأساسات لـ(51) وحدة سكنية بيئية فى قرية الغرقانة بمحمية نبق محافظة جنوب سيناء، وأنها تسير وفق الجدول الزمنى المحدد للانتهاء منها فى القريب العاجل.



وخلال هذا التقرير نرصد أبرز 13 معلومة عن المشروع:

1- المشروع السكنى بقرية الغرقانة نموذج حى على التطوير الذى يراعى الأبعاد البيئية والتراثية.

2- المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق يدعم السكان المحليين والاستثمار البيئى بمحمية نبق.

3- المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق تم إنجاز العديد من مراحله منها البدء فى تركيبات الكهرباء والشبكة الداخلية والخارجية لأعمال الصرف الصحى، إضافة الى حفر خزانات الصرف الرئيسية.

4- انتهت أعمال المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق الخاصة بتركيب الزجاج الملون والبرجولات الخارجية للوحدات.

5- المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق انتهى من زراعة (165) نخلة بالقرية للحفاظ على المظهر الطبيعى البيئى للقرية.

6- كافة أعمال المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق تراعى الاشتراطات البيئية وتحافظ على الموارد الطبيعية.

7- المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق يعمل على دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر.

8- المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق يتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

9- المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق أحد جهود وزارة البيئة لدعم المجتمع المحلى بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة، وتعزيز فكر حماية الطبيعة واحترامها، حيث ستكون إدارة المكان من خلال السكان المحليين، حيث أنهم جزء من عمليه الحماية والتنمية، وهم أحد أعمدة خطة وزارة البيئة لتعزيز السياحة البيئية.

10- المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق يتميز بتحقيق العديد من الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

11- المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق يعد نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين العمل البيئى والمجتمع المحلى فى دعم السياحة البيئية المستدامة، القائمة على تعزيز دور المجتمعات المحلية، والحفاظ على الموروث البيئى والثقافى، للسكان المحليين الداعم لحماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجى ضمن مسار حياة الإنسان.

12- المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق يضمن دعم الاستثمار البيئى، القائم على الاستثمار فى البشر بضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع الواعد، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية سواء باستثمار عادات وتقاليد وموروثات المجتمعات محلية أو أفكار مبتكرة للشباب، ومشاركة القطاع الخاص الذى أصبح أكثر وعيا بأهمية البيئة ودورها فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

13-المشروع السكنى بقرية الغرقانة بمحمية نبق ضمن جهود وزارة البيئة خلال السنوات الماضية لتغيير النظرة نحو المحميات الطبيعية فى مصر، لتتحول إلى أماكن يمكن للمواطنين الاستمتاع بها بطريقة تضمن الحفاظ على ما تذخر به من تنوع بيولوجى وتكوينات جيولوجية مميزة.