وكيل "تعليم الأقصر" يبحث الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى

الأقصر - أحمد مرعى

عقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي، بحضور مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وتم عقد الاجتماع في ظل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بوكيل المديرية ومديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، وإدارتي الأمن والتطوير التكنولوجي.



وأكد الدكتور صبري خالد على أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وشدد على ضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الاعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها بداية من باب اللجنة وسورها، مروراً بالفناء والسلم ودورات المياه، وانتهاءً بالفصول الدراسية.

ووجه وكيل تعليم الأقصر خلال الاجتماع بضرورة إخلاء الأفنية من أي مخلفات أو رواكد، وكذلك التأكد من إغلاق أغطية الصرف، والتخلص من أي أشجار تهدد سلامة الطلاب، كما أشار إلى التأكد من إضاءة وتهوية جيدة داخل اللجان، والتأكد من خلو المقاعد والحوائط من أي كتابات، وشدد بعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين على حد سواء.

ونوه صبري خالد وكيل تعليم الأقصر على ضرورة التأكد من توافر البنية التكنولوجية داخل مدارس الثانوية العامة، وتوفير الهدوء للطلاب بشكل عام ليتمكن من أداء امتحاناتهم في مناخ ملائم.