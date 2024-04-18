وزير الاقتصاد الإيطالى: أوكرانيا تحظى بدعم كامل من مجموعة السبع

كتبت فاطمة شوقى

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أكدوا مجددا، دعمهم الكامل لأوكراني، خلال اجتماع عقد في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن.



وأوضح جيورجيتي أن الوزراء أكدوا مجددا عزمهم على استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف، على الرغم من أن جيورجيتي أضاف أن هذه المهمة حساسة ، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وقال جيورجيتي إن إيطاليا - وهي الرئيس المناوب لمجموعة السبع - دعت وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في بلدة ستريسا الإيطالية في الفترة من 23 إلى 25 مايو المقبل.



وأشار إلى أن وزراء المالية تعهدوا أيضا ، بأقصى قدر من التنسيق بشأن أي إجراءات مستقبلية تقلل من قدرة إيران على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها.