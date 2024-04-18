وزارة الأوقاف: 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة بعنوان معنى التاجر الصدوق ومنزلته

كتب لؤى على

في إطار دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق غدا الجمعة 19/ 4/ 2024م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة فى النشاط التثقيفى للطفل، وذلك على النحو التالى: