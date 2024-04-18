اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة بعنوان معنى التاجر الصدوق ومنزلته

الخميس، 18 أبريل 2024 05:00 ص
وزارة الأوقاف: 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة بعنوان معنى التاجر الصدوق ومنزلته وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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في إطار دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق غدا الجمعة 19/ 4/ 2024م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة فى النشاط التثقيفى للطفل، وذلك على النحو التالى:

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وزاره الاوقاف

وزارة الاوقاف

قوافل دعوية

قافلة دعوية




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