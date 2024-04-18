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هل تفقد الزوجة قائمة المنقولات فى حالة اللجوء للخلع؟.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 أبريل 2024 03:30 ص
هل تفقد الزوجة قائمة المنقولات فى حالة اللجوء للخلع؟.. اعرف التفاصيل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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العديد من الإجراءات تصاحب دعوى الخلع، ويتساءل البعض من المواطنين، عن ربط الأحقية فى مسكن الزوجية بالنسبة للزوجة، بالحصول على حكم بالخلع، ومتى تحرم الزوجة من مسكن الزوجية طبقًا للقانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

وينص القانون على أن مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة، فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا ثؤثر الخلع على شقة الزوجيه، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لايؤثر على نفقة الأطفال فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.

كما أنه بالمثل لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا فى حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضن، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.







منزل الزوجيه

حكم الخلع

القانون المصرى

اخبار الحوادث

دعوى الخلع




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