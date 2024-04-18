هبوط أرضى وابتلاع السيارات.. شاهد آثار منخفض الهدير فى الإمارات

كتبت إيمان حنا

لا تزال التداعيات والآثار التى خلفها منخفض الهدير الذى ضرب الإمارات ، أمس الأربعاء، ومن بين تلك الآثار الهبوط الأرضى وابتلاع عدد من السيارات نتيجة الهبوط وغرق الشوارع بمياه الأمطار.

ومن أكثر المناطاق التى شهدت انهيارات أرضية نتيجة المنخض الجوى العنيف، منطقة القوع فى "العين" الإماراتية وأيضا رأس الخيمة، والتى هبطت فيها أجزاء من الأرض وابتلعت ما كان فوقها من سيارات.











أدى انهيار أرضي كبير في منطقة القوع بمدينة العين إلى انهيار طريق رملي، وتشكل حفرة عملاقة، وتسببت الأمطار الغزيرة وفيضان الأودية في وقوع الكارثة، مما أدى إلى تغيير كبير في مسار السائقين في المنطقة.



الامارات



وتم تصوير القوة المروعة للانهيار الأرضي في مقاطع الفيديو التي نشرها مركز العاصفة وكذلك تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.



ويظهر أحد مقاطع الفيديو القوة الهائلة للانهيار الأرضي، الذي يشبه نهرًا هائجًا، وهو ينقل مركبة بعيدًا عن موقعها.



كما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء من طريق رأس الخيمة المتجه نحو شارع الإمارات في حادث منفصل، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وقامت شرطة رأس الخيمة بإغلاق المنطقة المتضررة، ووجهت تحذيراً للمركبات، داعية إياها إلى توخي الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، وتجنب الامتدادات المخترقة للطريق.



وتم إغلاق المنطقة، ونظراً للأحوال الاستوائية التي تشهدها الإمارة، قامت السلطات في رأس الخيمة بإغلاق الجسر الواقع أسفل مخرج 129 مؤقتاً لحين الانتهاء من تنظيف المياه المتراكمة.



إلى جانب ما تسبب فيه المنخفض من قطع الطرق الرئيسية بسبب الفيضانات التي تعرضت لها الشوارع، وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، كما تم تفعيل فرق الاستجابة في مطارات دبي.



من جهة ثانية، طالبت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات، من جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان بمطالبة المواطنين بالصلاة في البيوت بسبب الظروف المناخية الصعبة.