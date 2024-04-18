مصرع شاب غرقا بعد نجاحه في إنقاذ فتاه من الغرق بمياه النيل في الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شاب مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، وذلك بعدا قفز من أعلى كوبري طلخا بمحافظة الدقهلية، ونجاحه في إنقاذ فتاه من مياه النيل، وتم استخراج جثمانه من قبل قوات الإنقاذ النهري، ونقله مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من ادارة شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي برؤيتهم شاب يقفز في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا، وإنقاذه لفتاه وعدم خروجه من المياه

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وقوات الإنقاذ لنهري وسيارات الإسعاف بالفحص تبين محاولة شابين إنقاذ فتاة في العقد الثاني من عمرها،مقيمة قرية ميت فارس مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، بإلقاء وإنقاذها وتمكن احدهم من استخراجها فيما اختفى الثاني ولم يخرج.

جرى تمشيط مياه نهر النيل بواسطة قوات الإنقاذ النهري حتى جرى العثور على جثمان الشاب وتبين انه يدعى"يوسف عماد الدين خليل غبريال مقيم شارع الجامع بمدينة السلام نطاق قسم ثان المنصورة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت باصطحاب الفتاة الى قسم شرطة أول المنصورة لإستكمال التحقيقات



