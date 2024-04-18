مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار

كتب محمود راغب - منة الله حمدى - تصوير حسين طلال

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، إن توثيق التراث أمر بالغ الأهمية ولدينا الكثير من الحرف التراثية التى يجب أن يتم توثيقها.

وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة، بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي)، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، ولفيف من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات ، أن التوثيق للعلامات التجارية بدأ منذ سنوات عديدة وظهرت مصلحة التسجيل التجارى منذ عام 1940 وهى المعنية بتسجيل العلامات التجارية ، موضحا أن ما تم تسجيله وتوثيقه فى العلامات التجارية وصل ل 700 الف علامة تجارية حتى الآن، موضحا أن النسبة الأكبر من التسجيل حدثت خلال ال 7 سنوات الماضية .

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، أنه خلال الفترة المقبلة لن يسمح بدخول أى سلعة إلى الأسواق المصرية دون أن تكون مسجلة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم التضخم.

وقال: "حدث انخفاض فى الأسعار عن العام الماضى وانخفاض فى التضخم على عكس المتوقع، والفترة القادمة ستشهد استقرار فى الأسعار بسبب الوفرة والقرار الخاص بالسياسة النقدية".