محافظ دمياط ومساعد وزير الخارجية وسفراء الدول الأمريكية يتفقدون مصنع موبكو

دمياط - معتز الشربيني

استأنفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لليوم الثاني الجولة التفقدية مع وفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى القاهرة.

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية ووفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى القاهرة الذى يضم كلا من "سفير جمهورية جواتيمالا، سفير جمهورية بنما ، سفير جمهورية فنزويلا، سفير كندا ، سفير جمهورية تشيلى، وسفير جمهورية الإكوادور وأيضًا سفير جمهورية كوبا و سفير جمهورية البرازيل، وكذلك سفير الولايات المتحدة المكسيكية وسفير جمهورية الدومينيكان وسفير جمهورية الباراجواى و سفراء بوليفيا والاوروجواى والارجنتين " والمهندس علاء حجروكيل وزارة البترول، مصنع موبكو لإنتاج الاسمدة بالمنطقة الحرة العامة، حيث كان فى استقبالهم المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس أحمد محمود رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة موبكو.

وتضمنت الزيارة عقد اجتماع بمقر الشركة لاستعراض الرؤى الحالية والمستقبلية وإنجازات المصنع الذى يُعد المنتج الأكبر لليوريا بجمهورية مصر العربية، واستعراض مساهمات الشركة بالمشاركات المجتمعية لتحقيق التنمية على أرض محافظة دمياط بالمجالات المختلفة، كما قاموا بجولة تفقدية داخل المصنع للتعرف على مشروع الهيدروجين الأخضر و حجم وخطوط الإنتاج وإجراءات السلامة والصحة المهنية ومعايير الجودة التى يتم تطبيقها داخل المصنع.



وعلى جانب آخر، تفقدت "المحافظ" ووفد السفراء مصنع ميثانكس لإنتاج الميثانول حيث بدأ محمد شندى العضو المنتدب للشركة الزيارة بعقد ندوة تعريفية بالمصنع وحجم الإنتاج والتصدير والدور الذى تقوم به فى إطار المسئولية المجتمعية و إجراءات السلامة والصحة المهنية، كما قاموا بجولة تفقدية بموقع المصنع.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ترحيبها بهذه الزيارة، مؤكدة أيضًا أن برنامج الزيارة كان ملئ بزيارات ميدانية هامة للتعرف عن قرب على محافظة دمياط و ما تتضمنه من مقومات فريدة وأيضًا مقومات استثمارية وصناعية كبيرة، وأضافت أن المحافظة حريصة على تعميق التواصل مع المجتمع الدولى بما يحقق التعاون لدعم المجالات المختلفة، ووجهت الشكر إلى وزارة الخارجية على اختيار محافظة دمياط لتكون ضمن برنامج زيارات السفراء.