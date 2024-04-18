محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات ويؤكد: تكريم رمزى لكل أمهات المحافظة

كتبت – مرام محمد

تقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة أعياد الأم والأسرة، خلال احتفالية أقامتها المحافظة اليوم الخميس بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الحفل يعد تكريمًا رمزيًا لجميع أمهات المحافظة وفى مقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء، مؤكدًا أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة وهى المحرك الرئيسى للتنمية والراعى الرسمى لاستقرار الدولة المصرية.

وأكد "راشد"، المكانة المرموقة التى تحتلها الأم فى المجتمع المصرى والذين اختاروا الأم لقبًا وصفة لمصر بوصفها "أم الدنيا".

وخلال الاحتفالية، استمع محافظ الجيزة لعدد من طلبات الأمهات من الحضور، ووجه بسرعة بحثها والرد عليها والتسهيل عليهم في كافه احتياجاتهم.

من جانبه، تقدم مدير مديرية التضامن بالجيزة بالشكر والتقدير لكل أم على دورها فى المجتمع.

بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرآن الكريم ثم كلمة للأمهات المثاليات تبعها كلمة محافظ الجيزة. وكرم محافظ الجيزة الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وأم مثالية (أم كافلة) أمهات مثاليات (أم لابن ذو إحتياجات خاصة)، أمهات مثاليات (أمهات شهداء) بالإضافة للأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام لمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء. وقدم المحافظ لكل أم درع تكريم ومبلغ مالى، وانتهى الحفل بالتقاط الصور التذكارية.

شملت أسماء المكرمين والبالغ عددهم 34 أم مثالية علي مستوى المحافظة ( نجاح محمود الام المثالية الأولي - منى محمد الأم المثالية الثانية – صفية بسطامي الأم المثالية الثالثة – فاتن محمد الام المثالية الرابعة – نجاه علي أبراهيم الأم المثالية الخامسة – وفاء حمدي الأم المثالية السادسة – نجوان فؤاد الأم المثالية السابعة – ألن زخاري الأم المثالية الثامنة – فاطمة إسماعيل الأم المثالية التاسعة – فرح حسين الأم الكافلة وسهير سيد الأم الكافلة – عبير زكريا الأم لإبن ذو الهمم – حمدية عبد العظيم الأم لإبن ذو الهمم – ليلي عبد العاطي أم الشهيد – نجاه سيد أم الشهيد.

والأمهات المثاليات علي مستوى الديوان العام والمراكز والأحياء ( سامية عبد الرسول – عزة إبراهيم – كوكب عمر – سامية السيد – محمد الشريف – ماجدة سالم – إبتسام إبراهيم – هويدا حسنين – لطيفة سعد – منال عبد الغفار – إزهار محمد – سعاد كمال – هناء سيد – صباح إمام – ريموندا جرجس – مني فتحي – نعمة حسن – هدي عبد التواب – سكينة طه – جيهان أنور.

حضر الاحتفالية هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد كمال مدير مدير التضامن بالجيزة، والأمهات المكرمات وأسرهم.



محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات



محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات



محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات