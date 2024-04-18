اليوم السابع
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مايا مرسى: سنبحث مع وزير التعليم مقترحا لإنشاء مدرسة لحرفة التلى

الخميس، 18 أبريل 2024 08:44 م
مايا مرسى: سنبحث مع وزير التعليم مقترحا لإنشاء مدرسة لحرفة التلى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب - منة الله حمدى - تصوير حسين طلال

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كشفت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنها ستبحث مع وزير التربية والتعليم مقترح إنشاء مدرسة متخصصة فى حرفة التلى.

جاء ذلك خلال مداخله للدكتورة مايا مرسى،  على هامش فعالية المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي)، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، ولفيف من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات .

يأتى ذلك في إطار ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر " والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة ، والذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التلى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج . 

ويتم التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق ،و لتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.


 







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