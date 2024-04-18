مايا مرسى: "بحلم لما بنتى تتجوز يبقى الفستان بتاعها من التلى السوهاجى"

كتب محمود راغب - منة الله حمدى - تصوير حسين طلال

أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي).

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال كلمتها باحتفالية المجلس القومى للمرأة، بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي)، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمصممين والفنانين والإعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات، إن مصر غنية بتراث من الحرف التقليدية، بما في ذلك أشكال فنية فريدة مثل حرفة "التلي" في صعيد مصر، والتى يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

وأكدت أنه حرصاً على حماية هذا التراث غير الملموس، بما في ذلك الحرف التقليدية والتقاليد الشفهية وأشكال التعبير والأمثال وفنون الأداء، تعاون المجلس القومي للمرأة في سوهاج بمصر مع اليونسكو عام 2005/2006 لتدريب الفنانات والحرفيات والوثائقيات والمدرسات الشابات على تسجيل هذه الحرف التقليدية وتوثيقها، وفضلاً عن ذلك، أنشئت مشاريع صغيرة لتوفير فرص عمل للنساء في المناطق والقرى التي تعاني من نقص في الخدمات.



وأشارت إلى أن المشروع استهدف توعية المستفيدات في المجتمعات المحلية بأهمية الملكية الفكرية وقيمتها بالنسبة إلى أعمالهن، وتزويد المستفيدات بأدوات ومهارات عملية وميسرة في مجال الملكية الفكرية، مع التركيز على التسويق والتوسيم لزيادة الدخل والترويج لأعمالهن محلياً وإقليمياً.

وتابعت: "كما استهدف المشروع تقديم دعم مخصص قائم على الإرشاد والتوجيه إلى مجموعة مختارة من المستفيدات من أجل تمكينهن من تعظيم أصول الملكية الفكرية الخاصة بهن ومن ثم تمكين الترويج الفعال لأعمالهن، وإقامة صلات بين المستفيدات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية، لتيسير تسجيل حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التعاون مع مجموعة أوسع من الجهات المعنية في القطاع".

ووجهت الدكتورة مايا مرسى التحية للسيدات أصحاب حرفة التلى السوهاجى، مؤكدة أن تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تعتبر البداية ، قائلة: "حلمى الشخصى إن لما بنتى تتجوز يبقى الفستان بتاعها من التلى".