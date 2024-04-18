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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 18 أبريل 2024 04:21 م
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع الحكومة _ أرشيفية
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء اجتماع لجنة ضبط الأسعار.

وفى سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءات مكثفة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والتي دارت في معظمها حول تطورات الأوضاع الحالية على الساحة الإقليمية، ولاسيما الأزمة في قطاع غزة.







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اليوم السابع بلس




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