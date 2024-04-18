اليوم السابع
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الخميس، 18 أبريل 2024 02:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لافروف يبحث مع السفير الهندى الجديد لدى موسكو العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهى

الخميس، 18 أبريل 2024 02:00 ص
لافروف يبحث مع السفير الهندى الجديد لدى موسكو العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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ذكرت السفارة الهندية في موسكو، أن سفير الهند الجديد لدى موسكو فيناى كومار اجتمع بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد أن قدم أوراق اعتماده في وزارة الخارجية الروسية.

وقالت السفارة - في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - إن الجانبين بحثا القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية والزيارات الثنائية رفيعة المستوى المرتقبة؛ التي من شأنها أن تزيد من توطيد الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية - في وقت سابق - أن كومار قدم نسخًا من أوراق اعتماده إلى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو. وأضافت الوزارة إن الجانبين ناقشا جدول الأعمال المخطط له في مجال السياسة الخارجية.







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