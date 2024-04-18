لافروف يبحث مع السفير الهندى الجديد لدى موسكو العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهى

ذكرت السفارة الهندية في موسكو، أن سفير الهند الجديد لدى موسكو فيناى كومار اجتمع بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد أن قدم أوراق اعتماده في وزارة الخارجية الروسية.
وقالت السفارة - في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - إن الجانبين بحثا القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية والزيارات الثنائية رفيعة المستوى المرتقبة؛ التي من شأنها أن تزيد من توطيد الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية - في وقت سابق - أن كومار قدم نسخًا من أوراق اعتماده إلى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو. وأضافت الوزارة إن الجانبين ناقشا جدول الأعمال المخطط له في مجال السياسة الخارجية.
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