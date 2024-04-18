قبيل تنفيذ القانون.. تعرف على مصير طلبات التصالح فى المخالفات القديمة

كتب ـ هشام عبد الجليل

يترقب الكثير من المواطنين بدء سريان قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية ونشرها فى الجريدة الرسمية، ووفقا للتشريع يتم بدء سريان اللائحة التنفيذية بعد مرور شهر من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية.

ومن ثم من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ فى مطلع شهر مايو المقبل، ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.

ونصت اللائحة التنفيذية أيضا على أن يكون ذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.