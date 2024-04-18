عبد الرحمن بدر: "بولد رووتس" ولدت عملاقة ونفتتح مكتب دبي بعد أن أطلقنا تسعة فروع داخل مصر خلال عامنا الأول

عقدت شركة "بولد رووتس" للتسويق العقاري أولى فعالياتها في ختام الربع الأول من هذا العام وذلك لتعلن تدشين الفرع العاشر للشركة وذلك من خلال افتتاح أول مكتب إقليمي لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر شركة "بولد رووتس" للتسويق العقاري أحد أنجح وأكبر شركات الوساطة والتسويق العقاري في مصر، وأسرعها نمواً. ونجحت الشركة التي ولدت على أكتاف خبرات فريق عمل يعمل منذ عقود مع أكبر الأسماء في الأسواق المصرية والإقليمية والعالمية في أن تسوق لنموذج عمل فريد قائم على الشراكة مع الحاصلين على الامتياز التجاري للشركة والذين تعتبرهم رأس مالها الحقيقي الذي لا يمكن تعويضه.

وخلال فعاليتها التي ضمت نجوم المجتمع وشركاء النجاح وأهم الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري، دعت "بولد رووتس" جميع العاملين بها والذين وصل عددهم إلى 1950 موظفة وموظفا تجمعوا لأول مرة للاحتفال بنجاحات الشركة وعرض ما حققوه خلال الأشهر الماضية وذلك في لقاء عملي واجتماعي أحيته فرقة ديسكو مصر بعدد من أعمالها.

من جانبه قال المهندس عبد الرحمن بدر، رئيس مجلس إدارة "بولد رووتس" للتسويق العقاري أن الشركة قد ولدت عملاقة ليباغت السوق المصري بنجاحات غير مسبوقة ومبيعات تعدت الـ 30 مليار جنيه مصري خلال تسعة شهور فقط على الرغم من كل التقلبات الاقتصادية التي كانت تحدث خلالها. وأضاف بدر أن الشركة نجحت في استقطاب أنجح الكفاءات العاملة في السوق المصري، وأن تبني معهم ومن خلالهم جسور الثقة بين المستهلكين والمطورين العقاريين لتكون المستشار العقاري الأمين، والمسوق الناجح للمنتجات العقارية الموثوقة في السوق المصرية.

وعبر المهندس عبد الرحمن بدر عن سعادته بتدشين أول مكاتب "بولد رووتس" في دبي لتكون نافذة للتسويق العقاري لمنتجات السوق المصرية بالإمارات العربية ومنطقة الخليج عامة، وليكون همزة الوصل على الأرض بين المستهلك المصري المغترب أو العربي أو الأجنبي واستثماراتهم العقارية في مصر. واستكمل بدر قائلاً أن هذا يتماشى مع سيادة الدولة في التشجيع على تصدير العقار المصري وتسويقه عالمياً وذلك من خلال حزمة من القوانين التي صدرت مؤخراً لتشجيع الاستثمار العقاري في مصر وإعطاء مزايا غير مسبوقة للمشترين في السوق المصري.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة "بولد رووتس" عن أن مكتب الشركة في دبي سيعمل على التسويق العقاري للمشاريع العقارية داخل دولة الإمارات وفي الخليج للمستهلكين الراغبين في الاستثمار من داخل مصر أو بالإمارات والخليج، ليقدم فرع الشركة الجديد خلاصة خبرة فريق العمل بالتسويق والاستشارات العقارية لواحد من أنشط الأسواق العقارية في العالم وأسرعها نمواً.

خلال فعاليتها احتفلت "بولد رووتس" بنجاحاتها خلال الربع الأول من العام الحالي، كما أعلنت عن أنها تستهدف مبيعات بـ 110 مليارات جنيه خلال عام 2024. قامت الشركة أيضاً بتكريم الأسماء المميزة في فريقها مع الاحتفاء بقصص النجاح التي تحققت خلال الفترة الماضية في جو عائلي من المرح تتميز به الشركة التي تعتبر من أفضل بيئات العمل وأكثرها أماناً وعملية في مصر.



بولد رووتس للتسويق العقاري تدشن أول مكتب إقليمي لها في دبي