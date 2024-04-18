عالم هولندى يحذر من زلزال مدمر بدرجة 8 ريختر غدا بسبب اقتران الأرض بعطارد

وكالات

حذر معهد الأبحاث الزلزالية SSGEOS الهولندي من احتمالية وقوع زلزال مدمر بدرجة 8 ريختر يوم الجمعة 19 أبريل، نتيجة اقتران الأرض بكوكب عطارد، وأكد المعهد أن هذا الاقتران قد تسبب في زلازل مدمرة في السابق، عامي 2004 و2013.

فرانك هوجربيتس، الباحث الزلزالي الهولندي، حذر الدول، من الاستعداد لحدوث زلزال مدمر في الفترة من 20 إلى 24 أبريل.

وأوضح المعهد الهولندي لأبحاث الزلازل "SSGEOS" أن اقتران الأرض بعطارد والزهرة في 19 أبريل يمكن أن يؤدي إلى حدوث زلزال مدمر، حيث تزامن هذا الاقتران في الماضي مع اكتمال القمر في 2004 و2013.

وقال هوجربيتس، يجب أن ندرس هندسة الكواكب لفهم الظواهر الفلكية وتأثيرها على الأرض.

وفيما يتعلق بالنشاط البركاني، أشار هوجربيتس إلى أنه من الممكن أن يؤثر الزلزال المحتمل على البراكين، لكنه صعب التنبؤ به بسبب الأنشطة البركانية العديدة التي تحدث باستمرار.

وأكد معهد "SSGEOS" أن 87.2% من الزلازل التي بلغت قوتها 7.5 بمقياس ريختر، حدثت بالقرب من الوقت الذي كان فيه كوكب الزهرة في اقتران واحد أو أكثر مع كوكب خارجي.