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طقوس احتفال الكنيسة بقداس عيد القيامة 4 مايو المقبل.. فتح الهيكل أبرزها

الخميس، 18 أبريل 2024 12:13 م
طقوس احتفال الكنيسة بقداس عيد القيامة 4 مايو المقبل.. فتح الهيكل أبرزها قداس عيد القيامة
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، هذا العام مساء يوم السبت الموافق 4 مايو المقبل، وذلك سط حضور آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة.

 

ويبدأ قداسة البابا طقس دورة القيامة حيث تغلق الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنوارها ويغلق البابا هيكل الكنيسة بالأستار لبدء تمثيلية القيامة، وبعد غلق الأبواب تطفأ الأنوار ثم يتلو قراءات من الكتاب المقدس ثم يتم فتح هيكل الكنيسة حيث يفتح الباب بقوة وتضاء الشموع والأنوار.

 

ويشارك قداسة البابا فى صلوات القداس الإلهى عدد من الآباء الأساقفة بينهم الأنبا مرقس مطران شبرا، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والأنبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.







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