طقس مستقر على معظم أنحاء المنوفية وانخفاض فى درجات الحرارة

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، طقسا مستقرا على معظم أنحاء محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، حيث تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على معظم أنحاء الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ودرجات الحرارة اليوم الخميس، التي أشارت إليها هيئة الأرصاد المصرية، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

وفصلا الربيع والخريف من الفصول التي تشهد تقلبات جوية واسعة، ومع زيادة التغيرات المناخية باتت التقلبات المناخية أشد خطورة، وتعود عنف الظواهر الجوية الحالية نتيجة المنخفضات الجوية التي نشهدها الآن في مناطق مختلفة، إلا أن مصر بعيدة تماما عن المنخفض الجوي الذي يؤثر على الإمارات وعمان، والمنخفضات الجوية تؤثر على مصر بارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما لاحظناه أمس الأربعاء واليوم الخميس وسوف تعود درجات الحرارة لطبيعتها بواقع 30 درجة، أي بانخفاض 6 درجات وخلال الـ72 ساعة المقبلة سوف نتأثر بالمنخفضات الجوية الصحراوية.