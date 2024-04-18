ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى قنا

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بقنا لحيازته كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة، حيث تقدر قيمتها المالية بـ 3 ملايين جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم قنا - له معلومات جنائية).. بالإتجار فـى العقاقير والأقراص المخدرة وإستغلاله لشقه سكنيه كائنة بدائرة قسم شرطة قنا كمخزن "غير مُرخص" للإحتفاظ بها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمخزن المشار إليه، وبحوزته (أكثر من 102 ألف قرص مخدر – 1506 أمبول مخدر)، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (3 ملايين جنيه) تقريبا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.