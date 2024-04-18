ضبط سائق دهس 5 أشخاص وهرب بالشروق

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (متوفى ، 4 مصابين) إثر إصطدام سيارة ملاكى "لاذ قائدها بالفرار بها" حال إستقلالهم مركبة "توك توك" قيادة "المتوفى" بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد قائد السيارة (سائق - مقيم محافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.