شهد محطة مترو وادى النيل من الداخل قبل الافنتاح

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع صور لمحطة مترو وادي النيل، المقرر افتتاحها خلال أيام، ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C»، والذى يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية، وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق سطحية، ومحطة جامعة القاهرة علوية.

وتخدم محطة مترو وادي النيل، بالخط الثالث للمترو، والذى اقترب افتتاحها، عدة مناطق مجاورة ومنها، شارع الحجاز وشارع وادى النيل وشارع محمد حسن حلمي وشارع أحمد يحي ابراهيم وشارع شهاب و مدرسة العجوزة الثانوية ونادي الزمالك الرياضي ومسجد الحامدية الشاذلية ومدرسة ميت عقبة الابتدائية، وبنك الدم وعدد من المستشفيات الخاصة والبنوك.

ومحطة مترو وادى النيل هي إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة ( 3C ) لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض ، وهم طابق الرصيف والطابق الأوسط و طابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على أربعة سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، كما تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر.



ارصفة المحطة



المحطة تعمل ضمن 5 محطـات جديدة



المحطة من الداخل



المحطة



مترو وادى النيل