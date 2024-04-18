شاهد شروق الشمس فى الشرقية واعرف حالة الطقس

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، حيث سجلت المحافظة درجات حرارة العظمى 36 والصغرى 16 درجة، ونسبة سقوط أمطار 1%، ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 61% والرياح 8 كم/ ساعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم عمل غرفة عمليات بمحافظة الشرقية لمتابعة أحوال الطقس وغرف عمليات أخرى برئاسة المراكز لمتابعة الطقس، وخروج سيارات لشفط المياه من الشوارع والعمل على إعادة الحياة لطبيعتها فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن لجانا من الكهرباء والمحليات فحصت جميع أعمدة الإنارة بالمدن والقرى والنجوع، وقامت بتغيير التالف منها وتغيير الأسلاك المكشوفة إلى أسلاك معزولة لعدم صعق المواطنين حال هطول الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجات، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئا على السواحل الشمالية، مائلا للبردة ليلاً، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى.