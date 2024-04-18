شاهد سواقى الفيوم قصة 2000 عام من التاريخ والحضارة

الفيوم هانى فتحى و رباب الجالى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل مدينة الفيوم، رصد خلاله إقبال المواطنين على مساعدة السواقى وسط مدينة الفيوم.

وشهدت سواقى الفيوم . إقبالا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على مشاهدة السواقى والتقاط الصور التذكارية بجوارها.

من جانبة الدكتور أحمد الأنصاري، أن مشروع تطوير السواقي تم بعد عقد عدة لقاءات حوارية ونقاشية مع كافة الأجهزة التنفيذية، والشركات المسئولة عن تنفيذ المشروع، وكذا الاستعانة بمجموعات عمل من عدد من كليات الهندسة من الجامعات المصرية، للوصول إلى أحسن النتائج والتصميمات الهندسية المطلوبة، لافتاً إلى أن المحافظة لم تتحمل أية تكلفة مالية في تنفيذ المشروع، وسيكون العمل به بنظام حق الإنتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة.