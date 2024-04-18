شاهد إلى أين وصلت أعمال تنفيذ إنشاء 28 عمارة إسكان متميز بمدينة رأس غارب.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجرى محافظة البحر الاحمر، متمثلة فى مديرية الإسكان والمرافق فى المحافظة، وبالتنسيق مع مجلس مدينة رأس غارب، اعمال الانشاءات بمشروع انشاء 28 عمارة سكنية جديدة تابعة للاسكان المتميز التى تطرحه وزارة الاسكان والمرافق والمنشآت العمرانية .

ويستعرض اليوم السابع أخر ما توصلت إليه عملية الانشاءات فى العمارات التى ينتظرها الكثير من الشباب بمدينة رإس غارب حيث قال اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة غارب أن تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتوفر سكن متميز للمواطنين بمدن المحافظة، جارى اعمال الحفر واستكمال تنفيذ و انشاء عدد (28) عمارة إسكان متميز بشارع الميناء بعدد (448) وحدة سكنية ،.

وأضاف رئيس المدينة لـ" اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تجهيز وحفر ثلاث عمارات وجارى اعمال التخشيب لبناء الاساسات بالتوازى مع حفر اساسات باقى العمارات وتجهيزها .

كما أوضح رئيس المدينة بأنه سيتم فى المرحلة الاولى إنشاء عدد ( 14 ) عمارة سكنية اسكان متميز بشارع الميناء بعدد (224 ) وحدة سكنية بمساحات تتراوح مابين ( 135 م2: 140 م2 ) بشارع الميناء بمواجهة البحر .



أعمال الحفر والبدأ لى الإنشاءات