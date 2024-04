سائق شاحنة غاضب يحطم مبنى فى تكساس.. فيديو

صدم سائق شاحنة نصف مقطورة ذات 18 عجلة، مبنى السلامة العامة في ولاية تكساس، حين تم رفض تجديد رخصة القيادة التجارية الخاصة به، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 13 آخرين.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، لويس كولخورست، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المشتبه به سرق الشاحنة واصطدم بالمكتب في برينهام، على بعد حوالي 75 ميلاً غرب هيوستن، في عمل شنيع ومتعمد.

An 18 wheeler has intentionally rammed into a #Texas Department of Public Safety office, killing one person and injuring 13 after he was denied renewal of his commercial driver’s license the previous day pic.twitter.com/6hJm6SDF50