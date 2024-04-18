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رياح الخماسين.. مركز المناخ: انخفاض الحرارة من اليوم لمنتصف الأسبوع القادم

الخميس، 18 أبريل 2024 09:07 ص
رياح الخماسين.. مركز المناخ: انخفاض الحرارة من اليوم لمنتصف الأسبوع القادم درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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 قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أنه من المتوقع انخفاض الحرارة بداية من اليوم الخميس شمالا وغدًا الجمعة جنوبا حتى منتصف الاسبوع القادم بعد الموجة المؤقتة التى تعرضت لها البلاد اليومين الماضيين.

يشار الى أن درجات الحرارة ارتفعت أمس مع نشاط الرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية على معظم مناطق الوادي والدلتا، وتركزت على الظهير الصحراوي الغربي "الواحات ، وسيوة والساحل الشمالي الغربي و النوبارية ، وادي النطرون ، و غرب المنيا وبني سويف ".

يشار إلى أن شهر برمودة بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو و هو ثالث شهر في فصل "برت" يعني "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضي مصر فى الاكتساء باللون الاخضر.

ومن الامثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العامودة" ، وهو ما يعني دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد .







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