رياح الخماسين.. عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة بمدن القناة "بث مباشر"

الإسماعيلية- السيد فلاح

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، مع وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالنهار، مع وجود شبورة مائية في الساعات الأولي من صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، وأصبحت الشمس ساطعة، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 18 درجة والعظمى 31 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس مائل للحرارة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، أمس ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة ووصلت العظمى إلى 37 درجة، وانخفضت اليوم 6 درجات.

رياح نشطة على الإسماعيلية

كما يشهد حالة الطقس اليوم بالإسماعيلية نشاط خفيف للرياح، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع طقس دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية.

ارتفاع في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجات ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبردة ليلاً، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 31، وبورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23 والسويس الصغرى 18 والعظمى 30، والعريش الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.