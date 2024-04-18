رياح الخماسين.. أتربة عالقة وغيوم حالة الطقس اليوم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع اليوم الخميس من محافظة سوهاج بثا مباشرا بعنوان رياح متوسطة وأتربة وغيوم حالة الطقس اليوم بسوهاج، حيث تناول البث حالة الطقس اليوم، والتي شهدت وجود رياح ما بين خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود غبار وأتربة خاصة في الإمكان المفتوحة مع حدوث انخفاض نسبى بدرجات الحرارة مقارنة بيوم أمس.

هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجات ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبردة ليلاً، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22.