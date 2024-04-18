اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 11:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رياح الخماسين.. أتربة عالقة وغيوم حالة الطقس اليوم بسوهاج

الخميس، 18 أبريل 2024 10:00 ص
رياح الخماسين.. أتربة عالقة وغيوم حالة الطقس اليوم بسوهاج حالة الطقس
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون اليوم السابع اليوم الخميس من محافظة سوهاج بثا مباشرا بعنوان رياح متوسطة وأتربة وغيوم حالة الطقس اليوم بسوهاج، حيث تناول البث حالة الطقس اليوم، والتي شهدت وجود رياح ما بين خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود غبار وأتربة خاصة في الإمكان المفتوحة مع حدوث انخفاض نسبى بدرجات الحرارة مقارنة بيوم أمس.

هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجات ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبردة ليلاً، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22.







سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حالة الطقس

طقس سوهاج

رياح

تراب

غبار

هيئة الأرصاد

الأرصاد الجوية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة