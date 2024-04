رماد بركان ثائر يغلق مطارا فى إندونيسيا.. فيديو

أُغلق مطار مانادو، وهو الأقرب إلى بركان ثار بشكل متكرر في الأيام الأخيرة في شمال إندونيسيا، بسبب تطاير رماد بركاني، وفق ما أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، الخميس.

وبحسب موقع سكاى نيوز، ثار بركان روانغ نافثا سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر، وبناء عليه، رفع مستوى الإنذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد، فيما حذّرت السلطات من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحطام في البحر.

