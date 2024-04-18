رئيس وزراء أوكرانيا يحذر من إمكانية حرب عالمية ثالثة إذا خسرت كييف الحرب

واشنطن (أ ش أ)

حث رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال الكونجرس الأمريكى على تمرير مشروع قانون المساعدات الخارجية المتعثر منذ فترة طويلة، محذرا من إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا خسرت بلاده صراعها مع روسيا.

وأعرب شميهال عن تفاؤله الحذر فى حوار أجراه لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى أثناء تواجده فى واشنطن وأذاعته الهيئة اليوم الخميس، بأن المشرعين الأمريكيين سيوافقون، خلال الجلسة المقرر انعقادها بعد غد السبت، على حزمة المساعدات لكييف والتي تقدر بحوالي 61 مليار دولار.

وقال شميهال إن أمريكا من أكبر الداعمين والمستثمرين فى الاقتصاد الأوكرانى والقدرات الدفاعية الأوكرانية، ونحن ننتظر بشدة مناقشة مشروع قانون المساعدات الخارجية في الكونجرس، وسنشعر بامتنان كبير في حال تمريره بعد غد.

وشدد شميهال على حاجة أوكرانيا الماسة لهذه الحزمة من المساعدات، وقال الوضع على الجبهة صعب للغاية.

وحذر شميهال قائلا إذا لم نحم أوكرانيا ستسقط، وبالتالي تدمير نظام الأمن العالمي، وسيحتاج العالم كله إلى إيجاد نظام جديد للأمن، أو سيكون هناك العديد من الصراعات والحروب، وفى نهاية المطاف يمكن أن يؤدي ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وحول تأثير الدعاية الروسية، قال شميهال إن روسيا تشن حربا على الأرض في أوكرانيا وحربا أخرى دعائية تستهدف بها العالم المتحضر، ويجب أن ندرك أن المعلومات المضللة والدعاية تؤثر على كثير من المواطنين في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي، لذا يجب اتخاذ الاحتياطات ومقاومة تأثير هذه الحرب الدعائية".