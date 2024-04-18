رئيس جامعة حلوان يبحث مع مسئولى الكيانات الاستراتيجية النهوض بالبحث العلمى

محمد صبحى

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع بعض الكيانات الاستراتيجية بالجامعة لمناقشة خطط العمل على تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذا الاجتماع في ظل الخطط الطموحة التي تسعى الجامعة لتنفيذها لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي. وقال: "نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تضافر جهود جميع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لتطوير برامج الدراسات العليا وتحسين البحث العلمي، مما سينعكس إيجابًا على ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية."

من جانبه، عرض الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خطة عمل لتعزيز الترابط بين مختلف كيانات الجامعة وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بدور هذه الكيانات وكيفية التواصل معها.

كما تناول الاجتماع عرض تقديمي لكل كيان يشمل تعريفه، إنجازاته، خططه المستقبلية، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى سبل الربط بين هذه الكيانات لتحقيق أهداف الجامعة.

وشارك في الاجتماع ممثلو وحدة إدارة المشروعات، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التصنيف الدولي، مجمع الإبداع والبحث العلمي، ومركز النانو تكنولوجي.