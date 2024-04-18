رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد 24 مصابا فلسطينيا بالمستشفيات الجامعية

قنا صابر سعيد

استقبلت مستشفيات جامعة جنوب الوادي، 24 فلسطينيا لتلقي العلاج اللازم، حيث قام الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بزيارتهم بالمستشفيات الجامعية، واطمأن على توفير جميع خدمات الرعاية الطبية على مدار الساعة لحين تحسن حالتهم الصحية ووجه بتوفير جميع سبل الراحة للمصابين الفلسطينيين مع توفير إقامة وإعاشة كاملة لمرافقيهم طوال فترة تواجدهم بالمستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة، على أن جميع الخدمات الطبية من كشف وفحوصات وصولا إلى العمليات الجراحية الكبرى تجرى مجانا بواسطة أساتذة متخصصين بكلية الطب وأطباء المستشفيات الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم القيام بتوقيع الكشف الطبي عليهم فور وصولهم وتشخيص كل حاله على حدا ونقلها إلى القسم المعنى بالحالة.

وأشار الدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب، إلي أن المستشفيات الجامعية لا تهتم فقط بالجانب الطبي للأشقاء الفلسطينيين بل تهتم ايضا بالجانب الاجتماعي، وتوفير سبل الإقامة المناسبة لمرافقيهم البالغ 38 مرافق، حيث تم توجيه جميع الأطباء والإداريين بتوفير كل سبل الرعاية للمرضى ومرافقيهم من كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية.



وأضاف الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه يتم على مدار الساعة المتابعة والتواصل بين رئيس الجامعة وادارة المستشفيات الجامعية لضمان جودة الرعاية الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

رافق رئيس الجامعة الدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود عبد العال، والدكتور أحمد عليان نواب مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي، والأطقم الطبية والتمريضية المعالجة والجهاز الإداري بالمستشفيات الجامعية.