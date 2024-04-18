رئيس الوزراء: لم نخرج من الأزمة الاقتصادية وعام 2024 سيشهد التعافى الكامل

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إننا لم نخرج من الأزمة، ولكننا نسير فى إجراءات التحسن، وعام 2024 سيشهد التعافى الكامل من تباعات الأزمة الاقتصادية، موضحا أن تطبيق خفض أسعار الخبز سيبدأ من يوم الأحد المقبل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، الجهات المعنية بالاستمرار فى مراقبة الأسعار، موضحا أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وستصل انخفاض الأسعار لـ 30%.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك حصرا كامل محافظة محافظة للأسعار وانخفاض الأسعار، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن سعر الخبز السياحى زنة 80 جراما يصل لـ جنيه ونصف، وزنة 40 جراما يبلغ 75 قرشا، وزنة 25 جراما سيكون 50 قرشا

وعن أسعار الفينو قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن زنة 35 جراما سيكون بجنيه، ووزن 50 جراما سيكون بجنيه ونصف.

ومن جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية ، أن هناك استقرارا فى أسعار السلع، والفترة المقبلة ستشهد مزيد من استقرار أسعار السلع وخلق فرص العمل.