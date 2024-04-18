رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: العالم ساهم بـ20% من مساعدات غزة ومصر بـ 80%

رامى محيى الدين

قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى: "نحن بدأنا في أول قافلة في أكتوبر بـ108 قاطرات في بداية العدوان الإسرائيلى على غزة، ووصلنا إلى ألف قاطرة ودخلنا في المرحلة السادسة حاليا".



وأضاف خلال مداخل ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن 80 % من نسبة المساعدات التي دخلت إلى غزة كانت من مصر والعالم كله ساهم بـ20 % من المساعدات التي دخلت إلى غزة من مستلزمات طبية وأغذية وأدوية وغيرها.



وتابع: "العالم كله يرى أننا نستضيف عدد كبير من الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمرافقين في محافظات وجه بحرى كلها وليس فقط العريش، ويتم تقديم كافة المساعدات الإنسانية، والفلسطينييون لا يحسون بالغربة فهم في بلدهم والقضية الفلسطينية تدرس في الأخلاق والسياسة النظيفة والصمود، ومنذ اللحظة الأولى وحتى الآن والموقف الرسمي واضح وصريح وجلى ولم يتغير ولن يتغير".

وأكد أن الشعب المصرى يساهم بأكثر مما يملك فى ظروف اقتصادية صعبة لأهالينا فى غزة وتم الرد على ادعاءات بعض الدول أن المعبر مغلق وهو لم يغلق منذ بداية الأزمة حتى الآن من الجانب المصرى.