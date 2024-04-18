اليوم السابع
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خير مزارعنا لأهالينا.. أسعار 17 سلعة بمعرض وزارة الزراعة فى الدقى

الخميس، 18 أبريل 2024 02:28 م
خير مزارعنا لأهالينا.. أسعار 17 سلعة بمعرض وزارة الزراعة فى الدقى معرض خير مزارعنا لأهالينا
كتبت أسماء نصار

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ينشر اليوم السابع أسعار 17 سلعة بمعرض خير مزارعنا لأهالينا الذى تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بمبنى الزراعات المحمية بحى الدقى بمحافظة الجيزة ، بتخفيضات تصل الى 40% على بعض السلع ، فى اطار رفع العبء عن كاهل المواطنين .

وكانت اسعار السلع كالتالى:

1- كيلو لحم بلدي 280 جنيها

‎2- كيلو لحم مفروم 260 جنيهًا

‎3- كيلو كبدة بلدي 250 جنيهًا

‎4- كيلو سمك بلطي درجة أولى 65 جنيهًا

5- ‎كيلو بلطي درجة ثانية 55 جنيهًا

6- ‎كيلو بلطي درجة ثالثة 45 جنيهًا

7- ‎كيلو بوري 145 جنيهًا

‎8- كيلو الرنجة درجة أولى ممتازة 120 جنيهًا

‎9- كيلو الطماطم 5 جنيهات

‎10- كيلو البطاطس 5 جنيهات

‎11- كيلو الخيار 10 جنيهات 

‎12- كيلو الجزر 5 جنيهات

‎13- كيلو البصل 10 جنيهات

14-‎ كيلو الارز المعبأ 27 جنيهًا 

‎15- الدقيق المعبأ 24 جنيهًا

16- كيلو الدواجن 95 جنيهًا

17- ‎كرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيهًا







وزارة الزراعة

السلع الغذائية

معرض وزارة الزراعة

اسعار السلع فى معرض وزارة الزراعة



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