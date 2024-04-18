خير مزارعنا لأهالينا.. أسعار 17 سلعة بمعرض وزارة الزراعة فى الدقى

ينشر اليوم السابع أسعار 17 سلعة بمعرض خير مزارعنا لأهالينا الذى تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بمبنى الزراعات المحمية بحى الدقى بمحافظة الجيزة ، بتخفيضات تصل الى 40% على بعض السلع ، فى اطار رفع العبء عن كاهل المواطنين .
وكانت اسعار السلع كالتالى:
1- كيلو لحم بلدي 280 جنيها
2- كيلو لحم مفروم 260 جنيهًا
3- كيلو كبدة بلدي 250 جنيهًا
4- كيلو سمك بلطي درجة أولى 65 جنيهًا
5- كيلو بلطي درجة ثانية 55 جنيهًا
6- كيلو بلطي درجة ثالثة 45 جنيهًا
7- كيلو بوري 145 جنيهًا
8- كيلو الرنجة درجة أولى ممتازة 120 جنيهًا
9- كيلو الطماطم 5 جنيهات
10- كيلو البطاطس 5 جنيهات
11- كيلو الخيار 10 جنيهات
12- كيلو الجزر 5 جنيهات
13- كيلو البصل 10 جنيهات
14- كيلو الارز المعبأ 27 جنيهًا
15- الدقيق المعبأ 24 جنيهًا
16- كيلو الدواجن 95 جنيهًا
17- كرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيهًا
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