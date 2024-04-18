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خلى بالك.. 4 علامات تشير لإصابتك بسرطان الرئة

الخميس، 18 أبريل 2024 09:43 ص
خلى بالك.. 4 علامات تشير لإصابتك بسرطان الرئة أعراض الإصابة بسرطان الرئة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الأعراض التى تدل على الإصابة بسرطان الرئة والتى تتضمن:

١- ضيق التنفس
٢- ألم العظام
٣- فقدان ملحوظ بالوزن
٤- الكحة المصحوبة بالدم

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان الرئة من أكثر الأورام انتشارًا التي تصيب الجنسين وتابعت : المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة به قد تكون أورام خبيثة أو حميدة في المراحل الأولي من أورام الرئة لا توجد أي أعراض لذلك.

واستكملت: التشخيص المبكر مهم جدًا، مشيرة إلي أن أسباب الإصابة بأورام الرئة، والتى تتمثل فى التدخين السلبي وتلوث الهواء الشديد والتعرض الكبير للإشعاع.

وأضافت: تتمثل  أعراض الإصابة بأورام الرئة بسعال مستمر وألم في الصدر وسعال أو بلغم مصحوب بالدم وضيق في النفس وفقدان وزن غير مفسر ألم في العظام.

اعراض الاصابة بسرطان الرئة
اعراض الاصابة بسرطان الرئة

 







الصحة

سرطان الرئة

التدخين

السعال



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