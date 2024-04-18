خلى بالك.. 4 علامات تشير لإصابتك بسرطان الرئة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الأعراض التى تدل على الإصابة بسرطان الرئة والتى تتضمن:
١- ضيق التنفس
٢- ألم العظام
٣- فقدان ملحوظ بالوزن
٤- الكحة المصحوبة بالدم
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان الرئة من أكثر الأورام انتشارًا التي تصيب الجنسين وتابعت : المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة به قد تكون أورام خبيثة أو حميدة في المراحل الأولي من أورام الرئة لا توجد أي أعراض لذلك.
واستكملت: التشخيص المبكر مهم جدًا، مشيرة إلي أن أسباب الإصابة بأورام الرئة، والتى تتمثل فى التدخين السلبي وتلوث الهواء الشديد والتعرض الكبير للإشعاع.
وأضافت: تتمثل أعراض الإصابة بأورام الرئة بسعال مستمر وألم في الصدر وسعال أو بلغم مصحوب بالدم وضيق في النفس وفقدان وزن غير مفسر ألم في العظام.
اعراض الاصابة بسرطان الرئة
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