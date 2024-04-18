حياة كريمة بنصر النوبة فى أسوان.. مرافق حديثة ومشروعات تنموية في كافة القطاعات

أسوان- صلاح المسن

المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، هو مشروع القرن، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 ، وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021،



ووصلت العديد من مشروعات حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها بقرى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، فى مرحلتها الأولى. لمحطاتها الأخيرة



ففي قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة مستهدف تنفيذ نحو 33 من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ليستفيد منها 12 ألف و600 مواطن موزعين على 8 قرى فرعية ونجوع وتوابع ، و تم الإنتهاء من 19 مشروع بنسبة 100% وهى تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى والسوق الأسبوعى ، و مشروعات إنشاء وتطوير 7 مدارس و3 مراكز للشباب ووحدة الإسعاف ووحدة طب الأسرة ، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى وعدد من مكاتب البريد ، فضلاً عن إنشاء 3 من الكبارى المنشأة على الترع .

كما شهد مؤخرا نجعى الرحاب والقفايطة التابعين لقروي أبو سمبل بنصر النوبة توصيل التيار الكهربائى للاهالي ونجعى الرحاب والقفايطة ، شهدا لأول مرة منذ عام 1995 إطلاق التيار الكهربائى بواقع 250 أسرة تضم نحو ألفى مواطن ، و دخول هذه المناطق ضمن المبادرة الرئاسية ساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً، وتحسين مستوى المعيشة ، وتوفير حياة كريمة لهم ، وتم إدراج أعمال تركيب المحولات الكهربائية ضمن مشروع إدخال الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائى لنجعى الرحاب والقفايطة بقروى أبو سمبل ، و تم مد وتوصيل الكابلات الكهربائية والتغذية بواسطة جهاز التعمير بالتنسيق مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث تم توفير 2 كشك بالمحول قدرة 200 ك.فولت أمبير، و 10.8 كيلو متر طولى لكابلات متوسط، و 132 عمود جهد منخفض ، و 17 كم موصلات جهد منخفض، و 52 كشاف إنارة



وفي قرية عنيبة بمركز نصر النوبة مستهدف تنفيذ 27 مشروع لخدمة 22 ألف من الأهالى والمواطنين موزعين على 5 قرى فرعية وتابع حيث تم الإنتهاء من 14 مشروع بنسبة 100% وبدأ تشغيلها تجريباً وتضم مشروع إنشاء محطة المياه والتى ساهمت فى دعم مياه الشرب وزيادة تدفقاتها لتغذية قرى عنيبة وأرمنا وخريت 1 و 2 بالشكل المطلوب ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة ومكتب البريد ، بجانب مشروعات إنشاء عدد من مدارس التعليم الأساسى والإبتدائى ، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب ، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب ، ومشروع إنشاء العمارات السكنية ضمن ( سكن كريم ) بإجمالى ٣ عمارات بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية فيها ١٠٠% ،

وفي قرية بلانة بمركز نصر النوبة مستهدف تنفيذ37 من المشروعات الجارية والتى تضم 5 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 45 ألف نسمة، حيث بلغت نسبة تنفيذ 20 مشروع فيها ما بين 99% إلى 100% وقد تم التسليم الإبتدائى لبعض ومنها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى والسوق الأسبوعى وموقف السيارات والمجمع الصناعى الحرفى ، وأيضاً مركز ووحدة طب الأسرة ووحدة الإسعاف ومحطة رفع الصرف الصحى ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء وتطوير 9 مدارس و 4مراكزشباب ، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء ، و مشروع إنشاء وحدة الشئون الإجتماعية بنسبة 94% ، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات الغاز الطبيعى بنسبة 90% ، علاوة على مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 85% للإنشاءات المدنية وتبلغ قدرتها 15 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى .

وفي وادي النقرة مستهدف تنفيذ 20 من المشروعات بقرية وادى النقرة بمركز نصر النوبة والتى تشمل 5 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 18 ألف مواطن ومواطنة، و12 مشروع وصلت نسب التنفيذ فيها ما بين 99% إلى 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ووحدة الإسعاف ووحدة الإطفاء ، بجانب 8 مشروعات خاصة بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، و 8 مشروعات تراوحت نسب التنفيذ فيها ما بين 64% إلى 75 % وتضم مشروعات إنشاء محطة للمعالجة و3 محطات رفع صرف صحى ، علاوة على مشروعات رصف طرق ، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى والفايبر، بالإضافة إلى مشروعات تطوير شبكات الكهرباء .

وفي قرية وادى خريت بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 قرى رئيسية و5 نجوع وتوابع بإجمالى 19 ألف نسمة حيث تم نهو مشروع تطوير نقطة شرطة وادى خريت بنسبة تنفيذ 100% ، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة مركز شباب خريت ، وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 97% لكل منهما ، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ 98% ، وادى النقرة بمركز نصر النوبة بإجمالى 20 مشروع تخدم 18 ألف من الأهالى

وفي قرية الدكة بنصر النوبة تشمل الجهود 19 من المشروعات الجارية والتى تخدم 15 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 6 قرى فرعية وتوابع ، ، تم الإنتهاء من 11 مشروع بنسبة 100 % وتم التسليم الإبتدائى لها وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والملاعب القانونية ، وأعمال إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب بالقريه بنسب 97% ، بالإضافة إلى مشروع توصيل خطوط وشبكات الإنحدار والوصلات المنزلية للصرف الصحى بنسب 87% ، و مشروع إنشاء الوحدة الإجتماعيه بدهميت بنسبة 85% ، ومشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسبة 85% أيضاً ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بدابود بنسبة 50% ،

وفي قروي قورتة مستهدف تنفيذ 42 من المشروعات الجارية بقرية قورته ثان بمركز نصر النوبة والتى ستخدم 16,5 ألف من الأهالى موزعين على 9 قري فرعية وتوابع ، و تم 18 مشروع بلغت نسبة التنفيذ فيها إلى 100% وبدء تشغيلها ومنها مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ووحدة طب الأسرة وكوبرى المضيق ، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير بعض مراكز الشباب والمدارس ، وأيضاً مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بمجالى مياه الشرب والكهرباء ، و مشروعات إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 95% ، وإنشاء مركز الأسرة والطفولة بنسبة 90 % ، و مشروع إنشاء وحدة قورتة ثالث بنسبة 80% .



وفي قري وادي العرب مستهدف تنفيذ 30 مشروع بقرى وادى العرب بالمالكى بمركز نصر النوبه يستفيد منها 16 ألف نسمة موزعين على 5 قرى فرعية وتوابع .. و 16 مشروع تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وتشغليها لتقديم خدماتها للأهالى وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، وأيضاً 4 مشروعات لإنشاء وصيانة مدارس ومكتب بريد ووحدة طب للأسرة ، بالإضافة إلى 4 مشروعات بمجال الشباب والرياضة ، و3 مشروعات بمجال مياه شرب وأيضاً 3 مشروعات لتوصيل وتركيب خطوط الفايبر والإتصالات .

وفي نطاق مركز نصر النوبة يجري تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة ، والذى يأتى تنفيذه ضمن الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة / كلابشة بطول 38 كم ، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، و جارى تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية على جانبى الترعة بطريق بلانة / كلابشة ، فيما تم تنفيذ طبقة الأساس ، مع رش MC ، وتنفيذ طبقة رابطة ، تم تخطيط إزدواج الطريق بطول 100 كم ، مع تخطيط الطريق القديم عقب الإنتهاء من تخطيط الإزدواج بطول 125 كم ، وبالتوازى جارى تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على طول الطريق ، وسيتم تنفيذ مطبات صوتية للحفاظ على سلامة المترددين على هذا الطريق الحيوى.

وفي نطاق مركز نصر النوبة ايضا تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تابعة لصندوق " تحيا مصر " ، وتضم مشروعات صندوق " تحيا مصر " بقرى نصر النوبة مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة ، وتطوير وإستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة ، وتوريد تجهيزات لـ 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة ، وإستكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى بنصر النوبة ، وكذا تم توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، وإنشاء محطة مياه الشرب سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة لخدمة 4 قرى مجاورة ، وإنشاء شبكات الإنحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة .

جدير بالذكر ان مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وتستهدف 39 وحدة محلية قروية رئيسية و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالي 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية



مشروعات حياة كريمة (1)



مشروعات حياة كريمة (2)



مشروعات حياة كريمة (3)



مشروعات حياة كريمة (4)



مشروعات حياة كريمة (5)