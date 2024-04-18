حركة فتح تندد بإعطاء الضوء الأخضر لعملية برية فى رفح الفلسطينية

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ندد أسامة القواسمى عضو المجلس الثورى لحركة فتح بخطوة إعطاء الضوء الأخضر لعملية برية فى رفح مقابل ألا ترد إسرائيل على إيران عسكريًا.



وأضاف القواسمي، فى اتصال هاتفى مع قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقف ضد مصلحة الشعب الفلسطينى سواء سياسيًا أو ميدانيًا، وخاصة بعد معارضتها فى مجلس الأمن على عضوية فلسطين الكاملة فى المجلس.



وأوضح أن واشنطن تنفذ تسويات فى المنطقة وفقًا لمصالحها، حيث إنه مقابل ألا يكون هناك أى توتر فى المنطقة ورادًا إسرائيليًا على الضربة الإيرانية لإسرائيل، تعطى الضوء الأخضر كما تسرب من كل وسائل الإعلام لإسرائيل باستباحة الدم الفلسطينى فى رفح لاستكمال المحرقة والمجازر والإبادة الجماعية، الذى بدأت منذ 8 أكتوبر وحتى يوما هذا وقبل ذلك منذ عام 1948 بغطاء أمريكى بريطانى كامل.



وأشار القواسمى إلى أن أمريكا تعمل على إرضاء اليهود اليمينيين المتطرفين فى الولايات المتحدة الأمريكية، لتحسين وضع جو بايدن الانتخابى داخليا، هو وهم ولن يكون هناك تحسن فى الوضع الانتخابى لأن الأغلبية العظمى من الشعب الأمريكى يرفض هذا الموقف من بايدن والحزب الديمقراطى وإدارة البيت الأبيض فى استباحة الدم الفلسطيني.



ودعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة سياساتها وقوانينها الداخلية بما ينسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك بنسبة 100% مع إسرائيل فى عدوانها على الشعب الفلسطينى فى كل أرجاء فلسطين.