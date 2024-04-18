جامعة الزقازيق تنظم الملتقى التوظيفى الأول بمشاركة 24 بنكا وشركة ومؤسسات مجتمعية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، بالتعاون مع مراكز التطوير المهنى "الملتقى التوظيفى الأول لطلاب وخريجى جامعة الزقازيق"، حيث يتم افتتاح فعاليات الملتقى يوم الأحد القادم الموافق 21 أبريل 2024م الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة المنتديات بالجامعة، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويأتى تنظيم الملتقى فى إطار جهود جامعة الزقازيق لتأهيل طلابها وخريجيها لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وإتاحة فرص التوظيف والتدريب بمشاركة 24 من البنوك والشركات والمؤسسات المجتمعية فى مختلف التخصصات.

ويقام المعرض التوظيفى للملتقى على مدى يومين يتضمن اليوم الأول إجراء محادثات مهنية ولقاءات مع طلاب وخريجى الجامعة من قبل الشركاء والخبراء ورجال الأعمال، بهدف توفير فرص عمل وتدريب لطلاب وخريجى الجامعة.

بينما يتضمن اليوم الثانى ورش عمل ومحاضرات وندوات تعريفية من قبل الشركات لجميع قطاعات وكليات الجامعة تستهدف كافة الطلاب، حتى يصبحوا على دراية كافية بالمتطلبات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.