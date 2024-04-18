ثوران بركانى بإندونيسيا يطلق الحمم والرماد لارتفاع أكثر من 70 ألف قدم.. صور

وكالات

دفع ثوران بركان اندونيسيا بشكل متكرر، السلطات إلى إصدار إنذار هو الأعلى مستوى، بحسب موقع الحرة



وارتفع الرماد البركاني مسافة أكثر من 70 ألف قدم أي أكثر من 21 كلم في الجو، والتي قد تكون وصلت لمستوى "الستراتوسفير" وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي، واضطر المئات للنزوح عن مناطقهم.





وبدأ ثوران بركان جبل روانج في مقاطعة شمال سولاويسي وتكرر ذلك أربع مرات، الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلية لعلوم البراكين.

وبناء عليه، رفع مستوى الانذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات، الا أنه تم إجلاء أكثر من 800 شخص من قريتين مجاورتين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.