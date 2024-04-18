اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ثوران بركانى بإندونيسيا يطلق الحمم والرماد لارتفاع أكثر من 70 ألف قدم.. صور

الخميس، 18 أبريل 2024 06:39 ص
ثوران بركانى بإندونيسيا يطلق الحمم والرماد لارتفاع أكثر من 70 ألف قدم.. صور بركان إندونيسيا
وكالات

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دفع ثوران بركان اندونيسيا بشكل متكرر، السلطات إلى إصدار إنذار هو الأعلى مستوى، بحسب موقع الحرة


وارتفع الرماد البركاني مسافة أكثر من 70 ألف قدم أي أكثر من 21 كلم في الجو، والتي قد تكون وصلت لمستوى "الستراتوسفير" وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي، واضطر المئات للنزوح عن مناطقهم.

 

البركان
 

 

وبدأ ثوران بركان جبل روانج في مقاطعة شمال سولاويسي وتكرر ذلك أربع مرات، الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلية لعلوم البراكين.
 
بركان فى اندونيسيا
 

وبناء عليه، رفع مستوى الانذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد.

 

بركان اندونيسيا

 

ولم ترد أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات، الا أنه تم إجلاء أكثر من 800 شخص من قريتين مجاورتين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.







بركان إندونيسيا

ثوران بركانى

سولاويسي

إندونيسيا




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